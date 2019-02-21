Bayraklı'da kayaların düştüğü bölgede inceleme başladı (Ek)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde aşırı yağışlardan sonra evlerin üzerinde bulunduğu kayalardan parçalar koparak düşmeye başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgede çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, zemin ve altyapı ölçümlerine başlayıp, düşme tehlikesi olan kayaların yapılarını inceliyor.

Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak'ta oturan vatandaşların, evlerini üzerine yaptıkları kayalardan, aşırı yağışlar sonrası parçalar kopmaya başladı. Sokaktaki bir evin duvarı yıkılırken, çok sayıda evde de çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehlikesi altındaki vatandaşlar, bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

DHA'nın haberinden sonra bugün bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, kayaların üzerindeki evlerde inceleme başlattı. Evlerin bulunduğu alanın 'afete maruz alan' olarak belirlenmesi ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için evlerdeki çatlaklar ve kaya tabakası incelenerek rapor tutuldu.