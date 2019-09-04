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Bayraklı'da orman yangını; 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlıkta, dün gece yangın çıktı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlıkta, dün gece yangın çıktı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, yangını 2 kişinin başlattığının öne sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Bayraklı'ya bağlı Cengizhan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün gece saatlerinde, yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören çevredekiler, orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü. Polis, yangının 2 kişi tarafından başlatıldığı ve şüphelilerin daha sonra araçla bölgeden uzaklaştığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

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