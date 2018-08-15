Bayraktar : ABD'ye ek vergi uygulaması yerli üretici için fırsat

İSTANBUL, (DHA)-ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek verginin yüzde 100 oranında artırılmasının yerli üretici açısından fırsata dönüştürülebileceğini belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Üreticimiz daha fazla desteklenirse kahve, kakao, palm yağı gibi tropikal bölge ürünleri hariç çoğu üründe ihtiyacın tamamına yakını ülke içinden karşılanabilir, ithalata gerek kalmaz" dedi. TÜRKİYE'DEN KARŞI HAMLE GELDİ

ABD ile yaşanan gerilimin ardından ABD yönetimi, Türkiye'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerini sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 50'ye çıkaracağını açıkladı. Bunun ardından Türkiye'den karşı hamle geldi. Resmi Gazete'de yer alan bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla, 21 Haziran 2018'de yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranı yüzde 100 artırıldı. Yapılan düzenlemeyle, ek vergi badem, ceviz gibi sert kabuklu ürünler ile glikoz şurupları, sakaroz gibi diğer gıda müstahzarlarında yüzde 20'ye, pirinçte yüzde 50'ye, yaprak tütün ve tütün ürünlerinde yüzde 60'a, alkol oranı yüzde 80'den az olan damıtılarak elde edilmiş alkollü içkilerde yüzde 140'a çıkarıldı.

YERLİ ÜRETİM DESTEKLENDİ MUZ ÜRETİMİ ARTTI

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kararın yerli üretici için fırsata dönüşebileceğini söyledi.

Bayraktar, "İç piyasaya herhangi bir sıkıntı yaşatılmadan, diğer ülkelere yönelerek ihtiyaç rahatlıkla karşılanabilir. Bu ürünlere konulan ek vergi, ABD'den ithalatı zorlaştıracaktır. İthalat diğer ülkelere kayacaktır. TZOB olarak iç üretimin desteklenmesini yıllardır talep etmekteyiz. Yapısal sorunlarımız çözülür, üreticimiz daha fazla desteklenirse, kahve, kakao, palm yağı gibi ülke içinde üretilmesi mümkün olmayan bazı tropikal bölge ürünleri hariç çoğu üründe ihtiyacın tamamına yakını ülke içinden karşılanabilir, ithalata gerek kalmaz" diye konuştu. Bunun en iyi örneğinin muz üretimi olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Yerli üretimin desteklenmesinin bir sonucu olarak, 2007-2008 sezonunda kişi başı tüketimi 5,5 kilogram ve yeterlilik oranı yüzde 43,7 olan muzda, 2016-2017 sezonunda kişi başına tüketim 5,9 kilograma, yeterlilik oranı ise yüzde 58,3'e çıkmıştır" ifadelerini kullandı.