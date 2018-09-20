BAYRAKTAR: BUGÜN KURDUĞUMUZ BİR AİLENİN, GÖRDÜĞÜMÜZ BİR DÜŞÜN GERÇEK OLDUĞU GÜN

* T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugün kurduğumuz bir ailenin, gördüğümüz bir düşün gerçek olduğu gün, bugün milli teknoloji hamlesi vizyonunu, on binlerce, yüz binlerce gencimizle paylaştığımız bir gün, bugün çıktığımız yolda artık tek başımıza olmadığımızı gösteren bir gün."

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Demirören Haber Ajansı'nın da iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali resmen başladı.

Festivalin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda yetkili isim katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Selçuk Bayraktar, "Bugün kurduğumuz bir ailenin, gördüğümüz bir düşün gerçek olduğu gün, bugün milli teknoloji hamlesi vizyonunu, on binlerce, yüz binlerce gencimizle paylaştığımız bir gün, bugün çıktığımız yolda artık tek başımıza olmadığımızı gösteren bir gün" dedi.

Bayraktar, 7-8 yaşlarında kendi içinde havacılığın bir tutku olarak başladığını belirterek, "Bugün Türkiye'miz o tutku sayesinde milli İHA'larımıza, SİHA'larımıza sahip" diye konuştu.