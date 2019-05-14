Bayraktar: İklim değişikliğinin doğrudan üretimi azaltacağı öngörülmektedir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, iklim değişikliğinin insanlığın önündeki en büyük sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalarda, iklim değişikliğinin Türkiye genelinde çoğu üründe verimlilikte azalma olacağı, bunun da ekim alanı ve üretim desenini değiştireceği; verimlilikteki düşüşün doğrudan üretimi azaltacağı öngörülmektedir" dedi.

Bayraktar, 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, özellikle sanayideki hızlı gelişimin günümüzde çevre sorunlarının artmasına neden olduğunu, atmosfere verilen sera gazlarındaki artışın küresel ısınmaya dayalı iklim değişikliğini gündeme getirdiğini bildirdi. İklimde meydana gelen değişimlerin tarih boyunca uygarlıkları derinden etkilediğini ifade eden Bayraktar, "İklim değişikliği yalnızca coğrafyaları değil, insan yaşamını doğrudan etkilemektedir. Çok ciddi çevresel ve sosyo-ekonomik sonuçlara yol açmaktadır" dedi.

'VERİMLİLİKTEKİ DÜŞÜŞ DOĞRUDAN ÜRETİMİ AZALTACAK'

Tarımsal üretimin, tabiat şartlarına bağlı olarak gerçekleştirildiği için iklim değişikliğinin doğrudan etkisine maruz kaldığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretim için en büyük risk küresel ısınmadır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden olan sıcaklığın artması, yağış rejimindeki düzensizlik, sel, fırtına, su kaynaklarında azalma, kuraklık, su ve toprak kalitesinin ve ekosistemlerin bozulması ve biyolojik çeşitliliğin azalması, hastalık ve zararlılarda artış gibi faktörler, tarımsal üretimde azalmaya sebep olmaktadır. Ülkemiz iklim değişikliği etkilerinin yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz Havzası’nda yer alıyor. Yapılan çalışmalarda, iklim değişikliğinin Türkiye genelinde çoğu üründe verimlilikte azalma olacağı, bunun da ekim alanı ve üretim desenini değiştireceği; verimlilikteki düşüşün doğrudan üretimi azaltacağı öngörülmektedir."