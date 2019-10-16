Bayraktar: Nüfusumuzun yüzde 30'u obeziteden muzdarip

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, '39'uncu Dünya Gıda Günü' nedeniyle oda binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Bayraktar, bu yıl 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün 'Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya' temasıyla kutlandığını söyledi. Gıdada dağılımın olağanüstü bir dengesizlik içinde olduğunu belirten Bayraktar, dünyada üretilen yaklaşık 4 milyar ton gıdanın üçte birinin israf edildiğini kaydetti. FAO'nun açıklamalarına göre, 820 milyon insanın açlık çektiğini söyleyen Bayraktar, "21'inci yüzyılda Türkiye’nin 10 katı bir nüfusun açlık çektiğini görmek, ulaştığımız uygarlık ve gelişmiş düzeyi açısından utanç verici bir durumdur. Güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya erişemeyen insan sayısı ise, 2 milyarı geçmektedir. İşin acı tarafı, 5 yaşından küçük 150 milyon çocuk, yaşıtlarına göre daha kısa ve gelişim geriliği yaşıyor. Üstelik dünyada açlığı azaltma konusunda iyiye gitmiyoruz. Açlık çeken insan sayısını 425 milyon düşürmeyi planlıyorduk; ama sadece 29 milyon azaltabildik. Hatta dünyada yetersiz beslenen insan sayısı 2015'ten bu yana artıyor" dedi.

'NÜFUSUMUZUN YÜZDE 30'U OBEZİTEDEN MUZDARİP DURUMDA'

Dünyada 820 milyon insanın açlık çekerken, 1,9 milyar insanın aşırı kilolu olduğunu belirten Bayraktar, şunları söyledi:

"Bunlardan 790 milyonun ise, obez insan olması içinde bulunduğumuz durumun ne kadar adaletsiz olduğunu da göstermektedir. Üstelik obezlerin 120 milyonunun 5-12 yaş arası, 40 milyonunun 5 yaş altı çocuklardan oluşması geleceğimiz açısından hem üzücü hem de düşündürücü bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 2,8 milyon kişi obezite nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, obezite ülkemizin de önemli bir sorunu. Nüfusumuzun yüzde 30'u obeziteden muzdarip durumdadır. Açlık sorunu kendi ayakları üzerinde duran ve yeterli üretimin yapıldığı tarım sektörünün varlığını sağlamakla çözülebilecek bir sorundur. Dünyada gıda güvenliği ancak devletlerin, uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm diğer aktörlerin de aktif katılım ve diyaloğuyla mümkün olabilir."

'5 YAŞ ALTI ÇOCUK DA FAZLA KİLOLULUK SORUNU YAŞAMAKTADIR'

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da, sağlıklı beslenmenin herkes için erişilebilir ve maddi anlamda ulaşılabilir olması için çağrıda bulunduklarını ve herkesin ne yediğini şöyle bir durup düşünmeye davet ettiklerini kaydetti. Son yıllarda dünya genelinde açlıkla mücadelede çeşitli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Gutu, dünya genelinde yetersiz beslenen insan sayısının yine de artmakta olduğunu belirtti. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkeler olmak üzere, dünya genelinde 2 milyardan fazla sayıda insanın güvenilir, besleyici ve yeterli miktarda gıdaya erişemediğini ifade eden Gutu, "Diğer yandan, Kuzey Amerika ve Avrupa’da nüfusun yüzde 8'i olmak üzere, yüksek gelirli ülkelerde de önemli oranda bir kesimin gıdaya düzensiz erişimi söz konusu. Bugün, 670 milyon yetişkin, 120 milyon kız ve erkek çocuğu (5-19 yaş arası) obezdir. Diğer yandan, 40 milyon 5 yaş altı çocuk da fazla kiloluluk sorunu yaşamaktadır" dedi.