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Bayraktar SİHA’sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 21:33 | Son Güncelleme

BAYKAR makine tarafından yapılan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk teşt uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdiğini duyurdu.

BAYKAR makine tarafından yapılan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.

BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk teşt uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdiğini duyurdu. Selçuk Bayraktar’ın SİHA’nın test uçuşu görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, “Deniz Kuvvetleri’mizin Bayraktar SİHA’sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı” ifadelerini kullandı.

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