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Bayraktar’dan özel eğitim gören öğrencilere anlamlı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:18 | Son Güncelleme

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Reşitpaşa Mahallesi’nde bulunan Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti.

Bayraktar’dan özel eğitim gören öğrencilere anlamlı ziyaret

İSTANBUL, (DHA) -AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Reşitpaşa Mahallesi’nde bulunan Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız veren Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Reşitpaşa Mahallesi’nde bulunan Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu’na özel bir ziyarette bulundu. Burada öğrenciler ile bir araya gelen Bayraktar, çocuklarla masa tenisi ve yapboz oynadı. Bir öğrenci Bayraktar ile geçirdikleri keyifli dakikaların ardından Bayraktar’ın ricası üzerine çantanın üzerinde yazan “Değişimin anahtarı, Sarıyer’in Bayraktarı” yazısını okudu. Öğrencinin Bayraktar’a “adamın hası” diyerek sarılması duygulu anlara sebep oldu.

“İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ”

Bayraktar, burada öğrenci aileleri ve öğretmenlerle de okulda eğitim gören öğrencilere ilişkin fikir alış verişinde bulundu. AK Parti’nin son 17 yıllık süreçte özel eğitim görmesi gereken çocukların ailelerine yönelik pek çok desteği sağladığını hatırlatan Bayraktar, dezavantajlı çocuklarla ilgili asıl görevin yerel yönetimlere düştüğünü kaydetti. Bayraktar, dezavantajlı bireylerin imkân sağlanması halinde pek çok imkansızı başardığını ifade ederek sanat ve meslek eğitiminin yanı sıra spora kazandırma konusunda önemli çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Bayraktar’dan özel eğitim gören öğrencilere anlamlı ziyaretBayraktar’dan özel eğitim gören öğrencilere anlamlı ziyaretBayraktar’dan özel eğitim gören öğrencilere anlamlı ziyaretBayraktar’dan özel eğitim gören öğrencilere anlamlı ziyaret

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