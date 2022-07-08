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  4. Bayram akını! 5 kilometreye uzandı, kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

Bayram akını! 5 kilometreye uzandı, kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

08.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, arife günü de Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye devam etti. Şehir girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken ekipler kontrol noktasında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıttı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinin Ankara yönünde de yoğunluk oluştu. Bolu Dağı mevkisinde ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği belirtildi. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

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BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE 'BAYRAM' TRAFİĞİ

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinin Ankara yönünde de yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı mevkisinde ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk nedeniyle TEM üzerindeki dinlenme tesisleri doldu. Trafik ekipleri ise ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp denetimlerini artırdı.

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Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

(DHA)

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Muğla
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