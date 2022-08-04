Bayram Ali Ersoy kimdir, nereli? Yeni ÖSYM Başkanı kim oldu? Bayram Ali Ersoy'un hayatı ve biyografisi!

Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 4 Ağustos Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından Resmi Gazete'de yer alan atama kararı sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Bayram Ali Ersoy kimdir? İşte yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un hayatı ve biyografisi...

YENİ ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.



Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili benzer soru iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

KPSS SORULARI İLE İLGİLİ ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Gündüz saatlerinde ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

HALİS AYGÜN KİMDİR?

Halis Aygün, 1968 yılında Giresun'da dünyaya geldi.

Halis Aygün 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirilmişti. 3 Ağustos Resmi Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; Halis Aygün görevden alındı.

