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"Bayram alışverişi BMD markalarının cirosunu 600-700 milyon lira artıracak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Ramazanın son 3 gününde cirolarda ortalama yüzde 20 - 25 artış olacağını öngörüyoruz" - "Tahminlerimize göre bayramdan önceki üç günde sadece BMD markaları için 450 - 500 milyon liralık bir ciro artışı olacak. Bayram tatili boyunca özellikle market ve restoran cirolarındaki artışla birlikte sadece BMD üyesi markalar için bayram alışverişinin 600 - 700 milyon liralık bir ek katkı yaratacağını söyleyebilirim"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ramazanın son 3 gününde cirolarda ortalama yüzde 20 - 25 artış olacağını öngördüklerini belirterek, "Bayram tatili boyunca özellikle market ve restoran cirolarındaki artışla birlikte sadece BMD üyesi markalar için bayram alışverişinin 600 - 700 milyon liralık bir ek katkı yaratacağını söyleyebilirim." açıklamasını yaptı.

Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, perakende sektöründe ramazanın ilk yarısının gıda dışında genel olarak durağan geçtiğini, bu yıl da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Ramazanın ikinci yarısından itibaren havaların da ısınmasıyla alışverişte bir canlanma başladığına işaret eden Öncel, bayram ve tatil alışverişi etkisiyle bu canlanmanın daha da ivme kazandığını bildirdi.

Öncel, markaların bayram ve tatil alışverişi için hazırlıklarını tamamladığını aktararak, "Hemen her kategoride bayrama ve sezona özel çok özel fırsatlar müşterilerimizi bekliyor. Bayram ve tatil alışverişinin asıl etkisini 1 Haziran'dan itibaren göreceğimizi tahmin ediyoruz. Özellikle ramazanın son 3 gününde cirolarda ortalama yüzde 20 - 25 artış olacağını öngörüyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Bayram alışverişinin yaratacağı ekonomiyle ilgili veriye dayalı bir rakam telaffuz etmenin zor olduğunu vurgulayan Öncel, şunları kaydetti:

"Tahminlerimize göre bayramdan önceki üç günde sadece BMD markaları için 450 - 500 milyon liralık bir ciro artışı olacak. Bayram tatili boyunca özellikle market ve restoran cirolarındaki artışla birlikte sadece BMD üyesi markalar için bayram alışverişinin 600 - 700 milyon liralık bir ek katkı yaratacağını söyleyebilirim.

Ramazan bayramı alışverişlerinde özellikle market, giyim ve restoran kategorilerinde talep artışı gözlemliyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan bayramı alışverişi ile tatil alışverişi aynı döneme denk düştü. Markalarımızın hazırladıkları özel kampanyalar ile bayramlıkların yanı sıra yazlık ve plaj kıyafetlerine çok ciddi bir talep artışı olacağını öngörüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
BMD perakende sektörü Sinan Öncel

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