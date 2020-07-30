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Bayram alışverişi koronavirüsü unutturdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Adana'da bayram hazırlığı için sokağa çıkan onlarca kişi sosyal mesafe kuralını ve koronavirüs önlemlerini unutup pazara ve caddelere kurulan tezgahlara akın etti. İşte ucuz bayramlık için sağlığın unutulduğu o anlar...

Kurban Bayramı arifesinde, vatandaşların ucuz alışveriş yapmak için adresi yine bit pazarı oldu. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı’nda kurulan bit pazarında yer kapmak için geceden gelen satıcılar, sabaha kadar tezgah kurdu. İkinci el ürünlerin yer aldığı bit pazarı, özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşların akınına uğradı.
Aynı görüntüler merkez Seyhan ilçesindeki Melek Girmez Çarşısı’nda da yaşandı. Her iki bölgede de vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak alışveriş yaptığı görüldü.

Çocuklarına alışveriş yapmak için pazara gelen İsmail Varlık, “Daha uygun olduğu için hemen hemen her bayramda buraya geliyoruz. Çocuklara bayramlık ve şeker aldım” diye konuştu.

Kendisine alışveriş yapan Sibel Güngördü ise, bütçesine uygun eşyaları ve kıyafetleri bulabildiği için her bayramda bit pazarına geldiklerini söyledi.

Pazarda tezgahtar Mevlüt Koyunlu ise, “Burası ucuz halk pazarı. Vatandaşlarımızın çarşıya inmesini bekliyoruz. Bugün bayramımızı şerefle kutlayacağız. İşlerimiz güzel, bundan fazlası can sağlığı” diye konuştu.

Sosyal mesafe ve diğer önlemler hatırlatılan vatandaşlar, cevap vermekten kaçındı. (DHA)

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