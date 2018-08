Uzmanlar, et, tatlı, asitli içecek ve tuz tüketiminin arttığı bu dönemde, diyabet, kronik böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon, mide-bağırsak, kalp-damar hastalıkları gibi sorunları olanların aşırı tüketimden kaçınması, sağlık bireylerin de bu kuralları gözetmesi gerektiğini belirtiyor.

Akyüz, kesilen etlerin en kısa sürede parçalanıp buzdolaplarında muhafaza edilmesi, kesinlikle mutfak, balkon gibi sıcak yerlerde tutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak Kurban Bayramı'nda hem tatlı hem de et tüketimi artmaktadır. Bu durum özellikle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için sakıncalı olabilmektedir." dedi.

Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, pişirilen etlerin yanında C vitamini kaynağı sebze ve meyveleri tüketmenin etin içeriğindeki demirin vücut tarafından daha iyi kullanılmasına yardımcı olacağına işaret ederek, kızartma ve kavurma yerine haşlama veya fırında pişirme tercih edilmesi gerektiğini anlattı.

- "Etin yanında C vitamini içerikli besinler tüketin"

Etin kaliteli protein dışında B1, B6, B12 ve A vitaminleri, demir, çinko, magnezyum, fosfor gibi mineralleri içerdiğini ancak C ve E vitaminlerini bulundurmadığını dile getiren Aydoğdu, bu nedenle etin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya tüketilmesinin içerdiği vitamin ve minerallerin emilimini arttıracağını, aynı zamanda da sindirimi kolaylaştıracağını vurguladı.

Aydoğdu, kırmızı etin kolesterol içeriğinin fazla olduğunu hatırlatarak, özellikle kalp-damar hastalığı olanlarla diyabet ve hipertansiyon gibi sorunları bulunanların porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiğini, ayrıca tüketilen etteki görünen yağın temizlenmesinin de önemli olduğunu bildirdi.

Etin sağlıklı tüketimi için doğru pişirme tekniğiyle hazırlanmasının da önemli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şu bilgileri verdi:

"Yağda kızartılmış et yerine fırında, buğulama veya haşlanmış et çok daha sağlıklıdır. Etin pişirilmesi esnasında katı yağların eklenmesi yerine kendi yağında pişirilmesi fazladan yağ maruziyetini önleyecektir. Öte taraftan ülkemizde mangal kültürü çok yaygındır ve mangalda etin yanmadan pişirilmesi gereklidir. Çünkü yanmış olan et kanserojen olabilmekte ayrıca direk ateş maruziyeti etin içeriğinde bulunan B1, B12 gibi vitaminlerin yapısını bozmaktadır.