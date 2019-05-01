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"Bayram bizim neyimize"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tatil yapanların yanı sıra birçok işçi de çalıştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tatil yapanların yanı sıra birçok işçi de çalıştı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde kadınlar tarlalarda çalışarak ekmek paralarını kazanmaya devam etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tarlada çalışan işçileri ziyaret ederek pide ikram etti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kamu kurumları ve bazı özel sektörlerde çalışanlar tatil yaparken, bazı işçiler de sabah erken saatlerde işlerinin başına geçti. İnegöl’de tarım işçileri her zaman yaptıkları gibi yine tarlada çalışmaya devam etti. Kadın işçiler ellerine aldıkları çapayla tarlada çalıştı. Kadınlar, "Herkese bayram var, bize yok. Biz çalışıyoruz. 12 ay boyunca ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Bayram bizim neyimize" dedi.
Tarlada çapa yapan işçileri ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, işçilerle sohbet edip sıkıntılarını dinledi. Taban, "Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Kimi tatil ediyor, kimileri ise çalışıyor. Bizler de bugün çalışan kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla vakit geçirmek ve dertlerini dinlemek istedik. Ben ve ekibim her zaman onların yanında olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Tekrar ben bütün çalışan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" dedi.
Konuşmaların ardından işçilere pide ikramında bulunan Taban işçilerle birlikte aynı sofrada yemek yiyip çay içti.

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