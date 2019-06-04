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Bayram coşkusu Yenikapı ve Maltepe sahillerinde yaşanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:27 | Son Güncelleme

Ramazan’ın manevi iklimini düzenlediği etkinliklerle zirveye taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak.

Ramazan’ın manevi iklimini düzenlediği etkinliklerle zirveye taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak. Ramazan’ın ilk günü Yenikapı ve Maltepe sahillerinde başlayan etkinlikler, Ramazan Bayramı’nın 1. günü hariç ara vermeksizin 9 Haziran’a kadar sürecek.
Yenikapı ve Maltepe sahillerindeki etkinlik alanlarında Türk Sanat Müziği’nden Türk Halk Müziği dinletilerine, tiyatrodan sahne gösterilerine, orta oyunlarından Hacivat-Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik İstanbulluların karşısında olacak. İstanbul halkı, birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle müzik dolu saatler yaşayacak. Maltepe Sahili’ndeki etkinlik alanında 5 Haziran’da Onur Şan, 6 Haziran’da Coşkun Sabah, 7 Haziran’da İsmail Altunsaray, 8 Haziran’da Yusuf Güney ve 9 Haziran’da Koliva sahne alacak. Yenikapı Sahili’nde ise 7 Haziran’da Özgün, 8 Haziran’da Bahadır Tatlıöz müzikseverlerle buluşacak.
Etkinlik alanlarına gelen çocuklar, hazırlanan renkli ve eğlenceli programlar sayesinde keyifli bir bayram tatili yaşayacaklar. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli zamanlar geçirecek, yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecekler. Geleneksel sanatlardan orta oyunu, meddah ve Karagöz-Hacivat ile kahkahalara boğulacak olan çocuklar, renkli tiyatro oyunları ile eğlencenin tadına varacaklar.
İstanbullular, etkinlik alanında kurulan çarşıda sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabilecek. Her gün saat 12.00’de açılacak olan çarşıda ayrıca el sanatları ve geleneksel sanatlara ait pek çok ürün, usta ellerin canlı performanslarıyla etkinlik alanlarında kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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