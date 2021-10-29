Bayram coşkusunu klasik otomobillerle yaşadılar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı.

KLASİK OTOMOBİL KONVOYU

Kent genelinde gerçekleştirilen etkinliklerin arasında en ilgi çekici olanlardan biri de İzmir Klasik Otomobil Derneği üyelerinin oluşturduğu konvoy oldu. Birbirinden güzel otomobilleriyle, saat 18.00'de, Tarihi Havagazı Fabrikası'nın önünde toplanan klasik otomobil sevdalıları, konvoy halinde Karşıyaka ilçesi istikametine ilerledi.

GÖRENLER TELEFONLARINA SARILDI

Klasik otomobil konvoyunu gören İzmirliler de cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Dernek üyeleri, 29 Ekim coşkusunu klasik otomobil aşklarıyla birleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini ve bunu her sene tekrarlayacaklarını dile getirdi. (DHA)





