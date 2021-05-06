Bayram’dan sonra yasaklar kalkar mı? Tam kapanmadan sonra tam açılma gelir mi? Bayram’dan sonra kısıtlamalar kalkacak mı?

Aynı zamanda birçok uzman, bu vaka sayılarının düşüşe rağmen, günlük yapılan test sayısının az olmasına da dikkat çekiyor. Uzmanlar, test sayılarının az olması sebebiyle vaka sayılarının da az çıktığını tahmin ediyor. “Tam kapanma” sonrası için hedefin günlük 5 bin vaka olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bunun için çalışmalar yaptıklarını da geçtiğimiz günlerde belirtmişti. Peki bu “tam kapanma” sürecinden sonra bir “tam açılma” gerçekleşir mi? 17 Mayıs’tan sonra kısıtlamalar nasıl olur?

BAYRAM’DAN SONRA YASAKLAR KALKAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır." Dedi.

"Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz." Açıklamalarında bulundu.