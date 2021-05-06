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Bayram’dan sonra yasaklar kalkar mı? Tam kapanmadan sonra tam açılma gelir mi? Bayram’dan sonra kısıtlamalar kalkacak mı?

06.05.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan tarihinde alınan ve 30 Nisan itibariyle başlayan “tam kapanma” kararı, 17 Mayıs tarihinde son buluyor. “Tam kapanma” sürecinin 6. Gününü geride bırakırken, vatandaşları birçoğu, 17 Mayıs’tan sonra yasakların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Bir süredir vaka sayılarında yaşanan ciddi düşüşler ise dikkat çekiyor. İki hafta önce vaka sayıları 60 bin sınırına dayanmışken, 5 Mayıs tarihli vaka tablosunda vaka sayışı 26 bin 476 olarak açıklandı.

Bayram’dan sonra yasaklar kalkar mı? Tam kapanmadan sonra tam açılma gelir mi? Bayram’dan sonra kısıtlamalar kalkacak mı?

Aynı zamanda birçok uzman, bu vaka sayılarının düşüşe rağmen, günlük yapılan test sayısının az olmasına da dikkat çekiyor. Uzmanlar, test sayılarının az olması sebebiyle vaka sayılarının da az çıktığını tahmin ediyor. “Tam kapanma” sonrası için hedefin günlük 5 bin vaka olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bunun için çalışmalar yaptıklarını da geçtiğimiz günlerde belirtmişti. Peki bu “tam kapanma” sürecinden sonra bir “tam açılma” gerçekleşir mi? 17 Mayıs’tan sonra kısıtlamalar nasıl olur?

BAYRAM’DAN SONRA YASAKLAR KALKAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır." Dedi.

"Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz." Açıklamalarında bulundu.

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Yapılan açıklamalarda, tam kapanma sonundaki hedefin günlük 5 bin vaka olduğunu ifade eden Fahrettin Koca, sürecin sonunda bu sayıya ulaşılırsa, uzmanlar tamamen bir açılmadansa kademeli olarak normalleşmenin daha uygun olacağını vurgulanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre, tam kapanmadan sonra direkt bir tam açılma yerine, kontrollü bir şekilde normal hayata geçiş olacağı tahmin ediliyor.


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