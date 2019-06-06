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Bayram dönüşü erken başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 18:24 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop’a gelen vatandaşlar bayramın son günü geri dönüş için yeniden yollara düştü.
Bayram süresince özellikle metropollerden bayram için memleketlerine gelen tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı. Kastamonu ve Sinop’tan İstanbul’a gidecek olan tatilcilerin geçiş güzergahında olan Karabük’ün şehir merkezinde araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. O anlar ise drone ile havadan görüntülenirken, trafik polisleri yolu açık tutmak için saatlerce kavşaklarda trafiği düzenlemeye çalıştı. İstanbul yoluna bağlanan demir çelik kavşağından başlayan araç kuyrukları zaman zaman Çevre yoluna kadar yaklaşık 5 kilometre uzadı.

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı

Bayram dönüşü erken başladı
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