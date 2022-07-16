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Bayram dönüşü sıcaklar vurunca herkes oraya akın etti! 'Güzel bir kalabalık var. Tatile gidemedik, buraya geldik'

16.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona ermeye yaklaşırken İstanbullular da megakente geri dönmeye başladı. Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği İstanbul'da vatandaşların en çok akın ettiği noktalardan biri de Caddebostan plajı oldu. Vatandaşlar sıcak havada denizin keyfini çıkarırken oluşan kalabalığın boyutunu dron ile çekilen görüntüler de gözler önüne serdi.

Bayram dönüşü sıcaklar vurunca herkes oraya akın etti! 'Güzel bir kalabalık var. Tatile gidemedik, buraya geldik'

Caddebostan plajında vatandaşların kimisi kimisi bisiklet sürdü, kimisi ise yürüyüş yaptı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise denize girerek serinledi.

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DRON GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlarında hafta sonunu evde geçirmek istemeyen vatandaşlar plajlara akın etti. Hafta sonu termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği İstanbul’da vatandaşlar, Caddebostan plajında yüzerek serinledi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü. Güneşi ve sıcağı fırsat bilen vatandaşlar ise yüzerek serinledi.

Öte yandan, sahilde ve plajda oluşan yoğun kalabalık dron ile görüntülendi.

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“ÇOCUKLAR DENİZE GİRİYOR”

Ailesiyle birlikte plaja gelen Şükrü Kartal, “Buralara geldiğimizde biraz da olsa İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmış olarak hissediyoruz. Çocuklar da denize giriyor. Güzel bir kalabalık var. Tatile gidemedik, buraya geldik” diye konuştu.

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“ORTAM GERÇEKTEN GÜZEL”

Plaja gelen bir diğer vatandaş Ferman Bengütay, “Bir değişiklik olsun dedik, buraya geldik. Kahvaltımızı burada yaptık. Çocuklar da denize girdi. Ortam gerçekten güzel. Hem temiz hem de güvenli. Buraya gelenler de özen gösteriyor. Kimse çöplerini denize atmıyor” dedi.

(İHA)

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