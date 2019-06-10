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Bayram dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Erzincan’da son yolculuklarına uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Yozgat-Ankara karayolu Sarayköyü mevkiindeki Demirci Köprüsünden dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden Asan çifti memleketleri Erzincan’da son yolculuklarına uğurlandı.

Yozgat-Ankara karayolu Sarayköyü mevkiindeki Demirci Köprüsünden dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden Asan çifti memleketleri Erzincan’da son yolculuklarına uğurlandı. Kazada anne ve babasını kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğu ise hastanede yaşam mücadelesini sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, dün Yozgat-Ankara Karayolu Saray köyü yakınlarında meydana gelen kazada Oğuz Asan yönetimindeki 34 FD 9137 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 20 metre yükseklikteki Demirci Köprüsünden aşağı düştü. Kazada sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (31) olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Zeynep Asan’ın (4) ise ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düşen araçta bulunan sürücü Oğuz Asan ve eşi Ayşe Asan’ın cenazelerini olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri dere yatağından güçlükle çıkarttılar.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ailenin bayram tatili dönüş yolunda oldukları ve Erzincan’dan Ankara’ya gittikleri öğrenildi.

“Asan çifti son yolculuklarına uğurlandı”
Trafik kazasında hayatını kaybeden Asan çifti, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi.
Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazına çok sayıda Erzincanlı katıldı. Asan çiftinin yakınları gözyaşlarına boğularak ağıtlar yaktı.

“Ayşe Asan’ın 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı”
Kazada eşiyle birlikte hayatını kaybeden bir çocuk annesi Ayşe Asan’ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. 9 günlük bayram tatili için Erzincan’a gelen Asan çiftinin bayramın son günü ikamet ettikleri Ankara’ya dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Hayatını kaybeden Oğuz Asan’ın Ankara’da Danıştay’da memur olarak çalıştığı, Ayşe Asan’ın da Milli Eğitim’de görev yaptığı kaydedildi.
Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Zeynep Asan’ın ise hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

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