Bayram dönüşü zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Ankara-Kırıkkale D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı’nın son gününde yoğunlaşan trafik nedeniyle 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan İsmail A. (48), Faruk T. (11), Ebru S. (30), Şeyda Y. (4), Hatime Y. (54) ve Sezgin S. (27) 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Görevli trafik polisleri trafiğin akışını bir süre kontrollü bir şekilde sağladı. Çekicilerle araçlar kaldırıldıktan sonra trafiğin akışı normale döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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