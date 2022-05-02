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Bayram fotoğrafı için ölüme meydan okudular!

02.05.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dünyaca ünlü plaja giden kişiler, 25 metre yükseklikteki falezlerde fotoğraf çektirdi. Uçurum kenarında sıraya giren kişilerin bayram fotoğrafı için ölümü göze alması dikkat çekti. Bu sırada başka bir genç ise falezlerin tepesinden atlayarak kendini sulara bıraktı.

Antalya’da varyant seyir terasına yakın kısımdaki 25 metrelik falezlere gelen 4 genç, bayram yoğunluğunun yaşandığı sahili arkalarına alarak fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye attı. İlk olarak inişin yasak olduğu bölgeden falezlere tırmanan gençler zirveye ulaştı. Burada bir süre kayalık kısımlarda şakalaşan gençler, ardından uçurum kenarına gelerek arkalarına dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni alıp birbirlerinin fotoğrafını çekti. Gençlerin tehlikeli fotoğraf çekimi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

25 METREDEN DENİZE ATLADI

Aynı bölgede bir süre önce çekilen görüntü de tehlikeyi gözler önüne serdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, gencin denize girmek için 25 metrelik yükseklikten balıklama atlaması yer aldı.

İHA

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