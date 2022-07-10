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  4. Bayram günü ağabeyini katletti! Kocaeli'deki kardeş cinayetinin altından bakın ne çıktı

Bayram günü ağabeyini katletti! Kocaeli'deki kardeş cinayetinin altından bakın ne çıktı

10.07.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ağabeyi Tuncay A. (43) ile miras sebebiyle bayram günü tartışmaya başlayan Yaşar A. (39), ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ağabeyi Tuncay A.'nın katili olan Yaşar A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Korkunç cinayetin sebebi ise samanlık çıktı.

Bayram günü ağabeyini katletti! Kocaeli'deki kardeş cinayetinin altından bakın ne çıktı

İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Tuncay A. (43) ile kardeşi Yaşar A. (39) miras sebebiyle bayram günü tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan kavgada Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu. Yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

AĞABEY-KARDEŞ AYNI BİNADA ALTLI ÜSTLÜ OTURUYORLARMIŞ

İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu ve aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Tuncay A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İŞTE KARDEŞ CİNAYETİNİN SEBEBİ...

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İki kardeşin miras olarak kalan samanlığı bölüşürken aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve olayın bu sebeple gerçekleştiği ortaya çıktı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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