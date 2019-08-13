Bayram günü evsiz kaldılar

Bilecik’te meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hala gelirken yaşlı çift bayram günü evsiz kaldı.

Alınan bilgilere göre Bilecik merkeze 25 kilometre uzaklıkta olan İlyasca köyünde Bayram Yaman’ın (56) ikamet ettiği tek katlı evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. O esnada evde eşi Muazzez Yaman (57) bulunurken ikili kendilerini dışarı zor attı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD’da geldi. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, yaşlı çiftin evleri kullanılmaz hale geldi.

