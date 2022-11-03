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  4. Bayram günü kaybolan 6 yaşındaki kız 'fuhuş' çetesinin eline düşmüş! Acılı anne duyunca şoke oldu: 'Elimde 200-300 kız var, ben senin kızını...'

Bayram günü kaybolan 6 yaşındaki kız 'fuhuş' çetesinin eline düşmüş! Acılı anne duyunca şoke oldu: 'Elimde 200-300 kız var, ben senin kızını...'

03.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce bir bayram günü kaybolan 6 yaşındaki kızını arayan acılı bir annenin YouTube programındaki anlattıkları herkesi şoke etti. 6 yaşındayken kızının şeker toplamak için evden çıktığını anlatan anne, bir daha geri dönemeyen kızının fuhuş çetesinin elinde olduğunu söyledi. Hayatını kızını aramaya adayan annenin anlattıkları hem yürek sızlattı hem de dehşete düşürdü. Acılı anne fuhuş çetesinin kendisine "Elimde 300 kız var. Güzellikle gelseydin ben senin kızını verirdim" dediğini anlattı.

Bayram günü kaybolan 6 yaşındaki kız 'fuhuş' çetesinin eline düşmüş! Acılı anne duyunca şoke oldu: 'Elimde 200-300 kız var, ben senin kızını...'

YouTube'da yayınlanan Katarsis X-TRA programının yeni bölümünde yürek yakan bir hikaye ve acılı annenin feryadı ekranlara geldi. Programda, Gökhan Çınar’ın konuğu olan Fatma Havaslı kızı Meral'in 6 yaşındayken Gaziantep'te bir bayram günü şeker toplamak üzere evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini anlattı. Annenin iç sızlatan feryatlarının yanı sıra kızının bir fuhuş çetesinin elinde olduğunu öğrendiğiyle alakalı verdiği bilgiler dehşete düşürdü. İşte detaylar...

ŞEKER TOPLAMAYA ÇIKMIŞTI, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Anne Fatma Havaslı, kızı Meral'in henüz 6 yaşındayken bayramda şeker toplamak üzere evden çıktığını ve kaçırıldığını söyledi. Acılı anne, kızına yıllar boyunca ulaşamadığını belirtti. Tüm hayatını kızını aramaya adadığını ifade eden anne, kızının da kendisinin de hayatının çalındığını gözyaşları içerisinde dile getirdi.

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"BENİM ELİMDE 200-300 TANE KIZ VAR" DEDİKLERİNİ ANLATTI

Annenin anlattığı kan donduran detay ise kızının izini sürerken çocuğunun bir fuhuş çetesinin elinde olduğunu öğrenmesi oldu. Kızını ararken kendisine "'Güzellikle gelseydin ben senin kızını verirdim, benim elimde 200-300 tane kız var' denildiğini belirten anne, bu görüşmelere dair kendisinin elinde ses kayıtlarının olduğunu da aktardı.

"YETER Kİ MERAL'İN SAÇININ BİR TELİNİ KOKLAYAYIM"

Havaslı, kızını ararken yaşadığı sıkıntıları ve tehditleri de anlatırken kendisine 'Çatlaksın' dediklerini ve "Polise, programa gidiyorsun da ne yapıyorsun?" denildiğini ifade etti. Tüm hayatını kızını aramaya adayan anne, "Delilik de geçirirsem Meral'i oradan hiç arayan olmayacak, kimsesi yok Meral'in" şeklinde konuştu. Son nefesine kadar kızını aramayı sürdüreceğini belirten anne, feryadını "Yeter ki Meral'in saçının bir telini koklayayım" sözleriyle dile döktü.

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"ELLERİNİN KINASIYLA GÖTÜRDÜLER ONU"

İsyanını acı sözlerle ifade eden anne Havaslı, "Ben ona anne olamadım, anne olsaydım kaybetmezdim onu" diyerek anlattı ve "Ellerinin kınasıyla götürdüler onu, ben yandım, kimse yanmasın" ifadelerini kullandı.

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