HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bayram günü kıskançlık vahşeti! 25 yıllık eşini acımasızca katletti

Bayram günü kıskançlık vahşeti! 25 yıllık eşini acımasızca katletti

15.05.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Ramazan Bayramının ilk gecesi 71 yaşındaki Şehmus A., 25 yıllık dini nikahlı olan 46 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Şirvan Dönmez'i kıskançlık yüzünden yaşadıkları tartışmanın ardından 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Şehmus A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayram günü kıskançlık vahşeti! 25 yıllık eşini acımasızca katletti

Olay, Ramazan Bayramının ilk günü olan 13 Mayıs'ta gece 03.00'te merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 yaşındaki Şehmus A., 3 çocuk annesi eşi Şirvan Dönmez ile iddialara göre kıskançlık yüzünden tartıştı. İkili yaşanan tartışmanın ardından uyumak için ayrı odalara geçti. Şehmus A., gece yarısı aldığı bıçakla eşi Dönmez'e saldırdı. Yaşanan bağrışmalar üzerine Dönmez, vücudunun 5 yerinden bıçaklanırken, eşini ağır yaralayan cani koca ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çevredekilerin bağrışmaları duyması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler kanlar içerisinde hareketsiz yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler yaptıkları müdahalede Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dönmez'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AW320510_02

TESLİM OLDU

Dönmez'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilirken, kaçan koca Şehmus A., yarım saat sonra bölgede bulunan karakola giderek teslim oldu.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM"

Polis ekiplerine eşini öldürdüğünü itiraf eden Şehmus .A., gözaltına alınırken, kıskançlık nedeniyle yaptığını iddia ettiği öğrenildi. Şehmus A., karakoldaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sorgulanması yapılan Şehmus A., emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gece akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
Park halindeyken alev alan midibüs 10 dakikada küle döndüPark halindeyken alev alan midibüs 10 dakikada küle döndü
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Yok böyle pişkinlik! Takside yakalandılar

Yok böyle pişkinlik! Takside yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.