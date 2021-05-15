Bayram günü kıskançlık vahşeti! 25 yıllık eşini acımasızca katletti

Olay, Ramazan Bayramının ilk günü olan 13 Mayıs'ta gece 03.00'te merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 yaşındaki Şehmus A., 3 çocuk annesi eşi Şirvan Dönmez ile iddialara göre kıskançlık yüzünden tartıştı. İkili yaşanan tartışmanın ardından uyumak için ayrı odalara geçti. Şehmus A., gece yarısı aldığı bıçakla eşi Dönmez'e saldırdı. Yaşanan bağrışmalar üzerine Dönmez, vücudunun 5 yerinden bıçaklanırken, eşini ağır yaralayan cani koca ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çevredekilerin bağrışmaları duyması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler kanlar içerisinde hareketsiz yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler yaptıkları müdahalede Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dönmez'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Dönmez'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilirken, kaçan koca Şehmus A., yarım saat sonra bölgede bulunan karakola giderek teslim oldu.