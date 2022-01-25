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'Bayram harçlığı' diyaloğuyla gönüllere taht kurmuştu, Emine nineden acı haber! Vasiyeti ortaya çıktı

25.01.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 2 yıl önce jandarmanın kendilerini ziyaret etmesi sonrası bayram harçlığı veren Emine nine 87 yaşında hayatını kaybetti. adın astsubaylar ve jandarma personelleri Emine ninenin cenaze törenine katılarak eşi Neşet dedeyi yalnız bırakmayıp, zor gününde yanında oldu. Öte yandan, Emine Birkent'in, 2 yıl önce kendilerini ziyaret eden bir kadın astsubaya yüzüğünü vererek öldüğü takdirde cenazesine gelmelerini vasiyet ettiği ortaya çıktı.

'Bayram harçlığı' diyaloğuyla gönüllere taht kurmuştu, Emine nineden acı haber! Vasiyeti ortaya çıktı

Elazığ’da 2 yıl önce koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın jandarma personelleri, yaşları ilerlediği için çok fazla dışarı çıkamayan 65 yıllık evli Neşet (95) ve Emine Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret etmişti. Birkent çiftinin, kadın jandarma personelleri ile yaşadığı 'bayram harçlığı' diyalogları herkesin gönlüne taht kurmuştu. 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan Neşet dede ile Emine nine, kendilerine gül ve çikolata getiren kadın jandarma personeline bayram harçlığı vermek istemesi hem gülümsetmiş hem de duygulandırmıştı. Olaydan 2 yıl sonra Emine nine, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün hayatını kaybetti.

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NEŞET DEDEYİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Vefat haberini alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın astsubaylar ile çok sayıda jandarma personeli köye giderek Neşet dedeyi yalnız bırakmadı. Jandarma personelini karşılarında gören Neşet dede, gözyaşlarına hakim olamadı. Bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emine ninenin cenazesi, aile mezarlığına götürülerek defnedildi.

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VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Emine Birkent'in, 2 yıl önce kendilerini ziyaret eden bir kadın astsubaya yüzüğünü vererek öldüğü takdirde cenazesine gelmelerini vasiyet ettiği ortaya çıktı. Vasiyeti duyan Neşet dede de vefat eden eşi gibi kadın astsubaya yüzüğünü hediye etmek istedi.

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(İHA)

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Elazığ
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