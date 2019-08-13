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Bayram harçlığını kanser hastası çocuğa bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

Ailesiyle İstanbul'dan Balıkesir'e gelen 11 yaşındaki Atatuğra Karamanoğlu, bayramda yakınlarından topladığı harçlıkları, kanser tedavisi gören 7 yaşındaki çocuğa ulaştırılması için Ayvalık Şefkat Evleri Derneğine teslim etti

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatilini ailesiyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçiren 11 yaşındaki Atatuğra Karamanoğlu, yakınlarının ellerini öperek topladığı 370 lirayı, kanser tedavisi gören bir çocuğa bağışladı.

İstanbul Bahçelievler'de oturan Atatuğra Karamanoğlu, tatil için geldikleri ilçede, babası Engin Karamanoğlu kurban bağışında bulunmak üzere Ayvalık Şefkat Evleri Derneği yetkilileriyle görüştüğü sırada, 7 yaşındaki Serdar Meşe'nin kanser tedavisi gördüğünü öğrendi.

Çocuğun hikayesinden etkilenen minik Atatuğra, bayramda büyüklerinin ellerini öperek biriktirdiği 370 lirayı, Meşe'ye ulaştırılması için Dernek Başkanı Fatma Cavlı'ya makbuz karşılığı teslim etti.

Atatuğra Karamanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyninde oluşan kanserle mücadele eden Meşe'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini söyledi.

Bayram harçlıklarını dernek yetkililerine teslim ettiğini belirten Karamanoğlu, "Bu ülkede yaşayan herkesin birbirine yardım etmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, hiç tanımasam da hasta arkadaşıma elimden geldiğince yardımcı olmak istedim." dedi.

Baba Engin Karamanoğlu da Atatuğra'nın, fırsat buldukça ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Kestikleri kurbanı bağışlamak için derneğe getirdiklerini anlatan Karamanoğlu, "Rahatsızlığı olan çocuğu duyunca oğlum, bayram harçlıklarını bu çocuğun tedavisinde kullanılmak üzere bağışlamak istedi. Biz de seve seve oğlumun bu isteğini kabul ettik. Oğlumla gurur duyuyorum. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Cavlı ise bu örnek davranışın kendisini son derece duygulandırdığını belirtti.

Kendilerine ilk kez bir çocuğun harçlığını getirerek böyle bir bağışta bulunduğunu kaydeden Cavlı, "Çok huzurluyum ve gerçekten çok umutluyum. Demek ki bizden sonra güzel bir nesil geliyor." diye konuştu.

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