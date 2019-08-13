Bayram harçlığını kanser hastası çocuğa bağışladı

Bayram harçlıklarını dernek yetkililerine teslim ettiğini belirten Karamanoğlu, "Bu ülkede yaşayan herkesin birbirine yardım etmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, hiç tanımasam da hasta arkadaşıma elimden geldiğince yardımcı olmak istedim." dedi.

Atatuğra Karamanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyninde oluşan kanserle mücadele eden Meşe'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini söyledi.

Baba Engin Karamanoğlu da Atatuğra'nın, fırsat buldukça ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Kestikleri kurbanı bağışlamak için derneğe getirdiklerini anlatan Karamanoğlu, "Rahatsızlığı olan çocuğu duyunca oğlum, bayram harçlıklarını bu çocuğun tedavisinde kullanılmak üzere bağışlamak istedi. Biz de seve seve oğlumun bu isteğini kabul ettik. Oğlumla gurur duyuyorum. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Cavlı ise bu örnek davranışın kendisini son derece duygulandırdığını belirtti.

Kendilerine ilk kez bir çocuğun harçlığını getirerek böyle bir bağışta bulunduğunu kaydeden Cavlı, "Çok huzurluyum ve gerçekten çok umutluyum. Demek ki bizden sonra güzel bir nesil geliyor." diye konuştu.

