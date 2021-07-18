HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayram için ülkelerine dönüyorlar! Sayı 21 bini geçti

Bayram için ülkelerine dönüyorlar! Sayı 21 bini geçti

18.07.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye’ye geçen kişi sayısı 21 bin 500'e ulaşırken, geçişlerin bugün tamamlanacağı bildirildi.

Bayram için ülkelerine dönüyorlar! Sayı 21 bini geçti

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Kurban Bayramı için ülkesine geçmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı’nın yan tarafında bulunan gönderme merkezinde kurulan dev çadırlarda sıraya girdi. Bugün akşam saatlerine kadar Suriyelilerin gidişleri tamamlanacak. Son günde sınır kapısında yoğunluk yaşanmazken, Göç İdaresinin kontrolünde Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri sağlanıyor.

Kurban Bayramı öncesi Suriyeliler akın akın gidiyor!Kurban Bayramı öncesi Suriyeliler akın akın gidiyor!

kilis3

SAYI 21 BİNİ GEÇTİ

Suriyeliler, huzur ve güven ortamının sağlandığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları bölgelerine gidiyor. Öğle saatleri itibarıyla 21 bin 500 Suriye’nin ülkelerine geçtiği öğrenildi.

kilis4

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Bursa! Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulduYer: Bursa! Tarlada 2 bin yıllık kitabe buldu
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Yürek burkan sözler! Sel hayallerini de götürdüYürek burkan sözler! Sel hayallerini de götürdü
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
gidişi olsun gelişleri olmasin

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Ek gözaltı süreleri 1 yıl uzatılıyor

Ek gözaltı süreleri 1 yıl uzatılıyor

Felaketin boyutu belli oldu! Dehşete düşüren rakam

Felaketin boyutu belli oldu! Dehşete düşüren rakam

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.