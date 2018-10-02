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Bayram için ülkelerine giden 25 bin Suriyeli döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 25 bin Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptı.

Bayram için ülkelerine giden 25 bin Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 25 bin Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptı.
Kilis Valiliği'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı için ülkesine giden 35 bin 840 Suriyeli Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye'ye dönenlerin sayısı bugün itibariyle 25 bine ulaştı. Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin, tamamının yıl sonuna kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.

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Bayram için ülkelerine giden 25 bin Suriyeli döndüBayram için ülkelerine giden 25 bin Suriyeli döndüBayram için ülkelerine giden 25 bin Suriyeli döndüBayram için ülkelerine giden 25 bin Suriyeli döndü

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