Bayram için ülkelerine giden 25 bin Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 25 bin Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptı.
Kilis Valiliği'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı için ülkesine giden 35 bin 840 Suriyeli Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye'ye dönenlerin sayısı bugün itibariyle 25 bine ulaştı. Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin, tamamının yıl sonuna kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.
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