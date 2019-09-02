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Bayram için ülkesine giden Suriyeliden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

Ramazan ve Kurban bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Şu ana kadar 25 bin Suriyelinin döndüğü öğrenildi.

Ramazan Bayramı için 17-31 Mayıs 2019 tarihi ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz- 9 Ağustos arasında Kilis Valiliği'nin izniyle ülkelerine giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri sürüyor. Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı'na işlemlerini yaptıran Suriyeliler daha sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.

SON TARİH 31 ARALIK

Ramazan ve Kurban bayramında ülkelerine giden Suriyelilerin şu ana kadar 25 binin Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli kurban bayramı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
almayın bunalrı savaşta bitti ne işleri var burda
Bunları geri alan vatan hainidir. Emri verende uygulayanda vatan hainidir...
Gelin gelin,biz kendimize yetemiyoruz bir de sizle uğraşıyoruz,ah güzel ülkem ne hale geldi
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