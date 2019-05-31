HABER

Bayram için yola çıkanlara “üzüm yaprağı” hediye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:54 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bayram tatili için yola çıkan sürücülere ilçe protokolü üzüm yaprağı ve üzüm sirkesi hediye edilirken, çocuklara sürücü seyahat karnesi verildi.Tokat’ın Reşadiye ilçesinde gece saatlerinde ilçe protokolü uluslararası D-100 karayolundan geçen sürücülere çeşitli hediyeler takdim etti.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bayram tatili için yola çıkan sürücülere ilçe protokolü üzüm yaprağı ve üzüm sirkesi hediye edilirken, çocuklara sürücü seyahat karnesi verildi.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde gece saatlerinde ilçe protokolü uluslararası D-100 karayolundan geçen sürücülere çeşitli hediyeler takdim etti. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine yaprak ve üzüm sirkesi çocuklara ise sürücü seyahat karnesi verildi. Erbaa Kaymakamı Karacan, 9 günlük bayram tatili dolayısı ile vatandaşların seyahate çıktığını ifade ederek, “Erbaa’da D-100 yolu üzerinde. İstanbul- Van yolu üzerinde. İstanbul-İran üzerinde bir geçiş noktası olduğu için trafik yoğunluğumuz var. Bununla ilgili olarak da sayın belediye başkanımız, başsavcımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla beraber hem uygulamaya katılalım hem yola çıkan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim, hem de Erbaa’mızı tanıtıcı ürünleri hediye edelim bayram hediyesi olarak kabul etsinler diye hep beraber böyle bir çalışma yaptı.” dedi.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise hem vatandaşları uyarıp hem de bayramlarını kutlamak amacıyla çeşitli hediyeler takdim ettiklerini ifade ederek, “Hem de coğrafi olarak tescillenmiş ürünümüzü de takdim edelim istedik. İnşallah bu bayram tatili süreci, kazasız belasız şekilde bütün vatandaşlarımız memleketlerine, daha sonra da çalıştıkları şehirlere tekrar dönerler temennisiyle herkese iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
İzmir'de, binlerce kişi birlikte iftar yapıp, namazlarını kıldıİzmir'de, binlerce kişi birlikte iftar yapıp, namazlarını kıldı
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğuAŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.