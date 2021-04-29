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Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Enflasyona göre bayram ikramiyesi hesaplama

29.04.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından emeklilere yatacak olan ikramiyelerin zamları belli oldu. Buna göre emekliler 1100 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Peki, bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Enflasyona göre bayram ikramiyesi hesaplama

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli ile birlikte dul, yetim aylığı alan vatandaşların merak ettiği ikramiyeler ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekliye bayram ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde açıklama geldi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Erdoğan, emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine biz de bu köşede üç formüllü bir hesaplama yapmıştık. Bu formüllerden birisi de emeklilere yapılan zamlarda olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranının kullanılmasıydı. Buna göre Ocak 2021 zamlarında kullanılan yüzde 8.6'lık 6 aylık enflasyonun kullanılmasıydı. Buna göre de zam miktarı 86 lira olacaktı.

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Enflasyona göre bayram ikramiyesi hesaplama

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ALINACAK? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenmesi için hazırlık yapılıyor. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek.

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Enflasyona göre bayram ikramiyesi hesaplama

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bunun için emeklilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmuyor. Bugüne kadar yapılan uygulamada olduğu gibi para ilan edilen tarihte hesaplarda olacak.


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