Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Enflasyona göre bayram ikramiyesi hesaplama

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli ile birlikte dul, yetim aylığı alan vatandaşların merak ettiği ikramiyeler ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekliye bayram ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde açıklama geldi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Erdoğan, emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine biz de bu köşede üç formüllü bir hesaplama yapmıştık. Bu formüllerden birisi de emeklilere yapılan zamlarda olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranının kullanılmasıydı. Buna göre Ocak 2021 zamlarında kullanılan yüzde 8.6'lık 6 aylık enflasyonun kullanılmasıydı. Buna göre de zam miktarı 86 lira olacaktı.

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.