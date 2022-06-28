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BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

28.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram ikramiyesi; 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlanacak olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bayram öncesi milyonlarca emekli vatandaşa ikramiye verilecek. Peki bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı gelmeden hesaplara yatacak. Konuya dair bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi şimddiden merak konusu oldu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi.

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Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

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İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağıyla ilgili araştırmalar internet üzerinden hız kazanıyor.

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Binlerce vatandaşın bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılaşacak olan bayram ikramiyelerinin bayram hemen önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

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BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili yeni bir zam açıklaması yapılmadı. Ramazan Bayramı ikramiyesi bin 100 TL olarak hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı'nda da aynı tutarın ödeneceği öngörülüyor.

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Öte yandan konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Bayram ikramiyesi, emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı farklı oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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