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  4. BAYRAM İKRAMİYESİ DETAYLARI! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri açıklandı mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ DETAYLARI! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri açıklandı mı?

18.04.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bayramlardan önce gündeme gelen konular arasında yer alıyor. 2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlandı. Vatandaşların gündeminde Ramazan ve emekli bayram ikramiyeleri yer alıyor. Emekliler ve memurlar bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan'dan önce hesaplara yatırılacak. Bir yandan da emekliler harıl harıl bayram ikramiyesinin 2022 yılında ne kadar olacağını merak ediyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ DETAYLARI! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri açıklandı mı?

Ramazan bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödemeleri araştırılmaya başlandı. Dini bayramlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekliliere verilen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL'ye yükselmişti. 2022 yılının başında yapılan memur ve emekli maaş zamlarından sonra bu yıl ne kadar ödeme yapılacağı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

RAMAZAN İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Ramazan ayı 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyesinin bu yıl da bayram tarihlerinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Nisan'ın son haftasında emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatırılacak. Konuya dair şu ana kadar net bir açıklama yapılmadı.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2022 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olabileceğine dair Prof. Dr. Cem Kılıç, bazı yorumlarda bulundu. Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." şeklinde konuştu.

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Ramazan Bayramı
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