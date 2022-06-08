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Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

08.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, yaklaşan 2022 Kurban Bayramı öncesinde binlerce emekli vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde binlerce vatandaşın hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı öncesinde de hesaplarda olması bekleniyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hangi gün hesaplara yatırılacağını merak eden binlerce kişi, internet üzerinden konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Yılda sadece iki kez yatırılan bayrma ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı öncesi yatmıştı. Kurban Bayramı öncesinde de hesaplarda olması beklenen bayram ikramiyelerinin hangi gün yatacağı merak ediliyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağıyla ilgili araştırmalar internet üzerinden hız kazanıyor. Binlerce vatandaşın bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılaşacak olan bayram ikramiyelerinin bayram hemen önce hesaplara yatırılması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü bayramın birinci günü olması nedeniyle, ikramiyelerin Temmuz'un ilk haftasında hesaplarda olacağı düşünülüyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen binlerce kişi, bir yandan da ikramiyelerin ne kadar yatacağını araştırıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak yatırılan bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı'nda da aynı rakam olarak hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Bayram ikramiyeleriyle ilgili bir gelişme yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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