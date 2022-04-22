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Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? Bayram ikramiyesi erken yatacak mı?

22.04.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli bayram ikramiyeleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağının açıklandı. Şimdi ise bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı sorgulanıyor. İşte bayram ikramiyesine dair merak edilen detaylar!

Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? Bayram ikramiyesi erken yatacak mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi miktarı ve tarihini araştırmaya devam ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesinin 1100 TL olacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu sorunun yanıtlanmasından sonra gözler şimdi bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağına çevrildi. İşte bayram ikramiyesine dair detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin asgari ücrete zammın gündemde olmadığını da ifade etti. Bakan Bilgin emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Bilgin emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin 28-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacağını duyurdu.

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Ramazan Bayramı
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