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Bayram izni için Bursa'ya gelen teğmen kazada ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nı geçirmek için Bursa'ya gelen Teğmen Abdullah Sel'in (25) kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı.

Bayram izni için Bursa'ya gelen teğmen kazada ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı geçirmek için Bursa'ya gelen Teğmen Abdullah Sel'in (25) kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Sel, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, İnegöl ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 16 KML 86 plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah Sel, aynı şeritte seyir halinde olan Faruk Bektaş (55) yönetimindeki 16 KAC 37 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosiklet sürücü Abdullah Sel, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Ağır yaralanan Sel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Bektaş, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Abdullah Sel'in, teğmen olduğu ve bayram izni için Bursa'ya geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bayram izni için Bursa'ya gelen teğmen kazada ağır yaralandıBayram izni için Bursa'ya gelen teğmen kazada ağır yaralandıBayram izni için Bursa'ya gelen teğmen kazada ağır yaralandıBayram izni için Bursa'ya gelen teğmen kazada ağır yaralandı

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