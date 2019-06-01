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Bayram iznine gelecekti, şehit oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

IĞDIR'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan ailesine ulaştı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- IĞDIR'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehidin Ramazan Bayramı iznini memleketinde geçirmek için 2 gün önce bilet aldığı, yarın memleketine gelmeyi planladığı öğrenildi.

Iğdır'da bugün, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balcıkhisar beldesinde oturan ailesine ulaştı. Acı haber şehidin babası Lokman Çubuk ile anne Selma Çubuk'a askeri yetkililer tarafından verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrakları asıldı. Yasin Çubuk'un şehit olduğu haberi üzerine Çubuk Ailesi'nin yakınları ve bölge halkı eve akın etti.

BAYRAM İZNİNE GELECEKTİ

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un Şuhut Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken, 2018 yılında uzman onbaşı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtildi. Bekar olan ve 4 kardeşten ikincisi olarak dünyaya gelen Çubuk'un 2 gün önce ailesiyle telefonla görüştüğü, Ramazan Bayramı iznini memleketinde geçirmek için bilet aldığını söylediği öğrenildi. Yasin Çubuk'un, biri erkek 2 kardeşine "Size bayramlık alacağım" dediği aktarıldı. Ailesinin de yarın bayram izni için memleketine gelecek olan Şehit Yasin Çubuk'u otogarda karşılamaya hazırlandığı belirtildi.

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