HABER

Bayram iznine gelen uzman çavuş, kazada yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesine Kurban Bayramı iznini geçirmek için gelen Jandarma Uzman Çavuş Seyit Tekir (26), bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Develi ilçesine Kurban Bayramı iznini geçirmek için gelen Jandarma Uzman Çavuş Seyit Tekir (26), bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana geldi.Y.S. yönetimindeki 06 BE 5255 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Kurban Bayramı iznini geçirmek için Kırıkkale'den memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gelen Jandarma Uzman Çavuş Seyit Tekir yaşamını yitirdi. Sürücü Y.S. ile araçta bulunan E.S., O.S., V.S. ve A.K. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Uzman Çavuş Seyit Tekir'in cansız bedeni de Develi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Bursa’da sazlık yangını (2)Bursa’da sazlık yangını (2)
Fatih, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulduFatih, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.