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Bayram kist hidatiğine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi Uzmanı Doç.

Bayram kist hidatiğine dikkat

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ercüment Gürlüler karaciğer kist hidatiği hastalığının bayramda ortaya çıktığını söyledi.

Toplumumuzda köpek kisti olarak bilinen karaciğer kist hidatiği hayvanlardan insana geçen önemli sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Kurban Bayramı ile birlikte gelen sinsi hastalığa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ercüment Gürlüler, karaciğer kist hidatiği hakkında bilgiler verdi.

"Sarılık, delinme gibi risklere yol açar"
Kist hidatiği hastalığının sarılık, delinme gibi risklere yol açtığını aktaran Doç. Dr. Ercüment Gürlüler, "Halk arasında köpek kisti diye bilinen bu parazit kurt, çakal, köpek gibi hayvanların bağırsaklarında yaşar ve parazit yumurtası hayvanların dışkısı ile dışarıya atılır. Bu yumurtalar küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar tarafından bulaşık gıdalarla (ot, su) yenilince veya içilince yumurtalar bağırsaklara geçer kurtçuk kan dolaşımıyla vücudun değişik organlarına (karaciğer, akciğer, beyin) yerleşerek kistler meydana getirir. Eğer insan parazitin yumurtasının bulaştığı gıdaları veya suyu alırsa bu yumurtalar içinden çıkan parazitler vücuttaki organlara yerleşerek içi sıvı dolu kistler oluştururlar. İnsanlarda büyük oranda karaciğere yerleşen bu kistler klinik bulgu vermezler. Bu kistlerin büyüyüp içinde bakteri üremesi sonucunda sarılık ve delinme gibi riskleri vardır. Bunlar o zaman semptomatik hale gelip hayati tehlike oluştururlar" diye konuştu.

"Atıklar derin çukurlara gömülmelidir"
Özellikle kurban bayramlarında kesilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların iç organlarının ortalıkta bırakılması ve bunların kedi köpek gibi hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucu hastalık yaygınlığı devam etmekte diye belirten Doç. Dr. Gürlüler, şu konulara dikkat çekti: "Bu yüzden Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların atıklarının çok iyi muhafaza edilip derin çukurlara gömülmesi veya tamamen imha edilmesi gerekmektedir. Kurbanlığın özellikle karaciğer ve akciğerdeki kistler varsa bunların tüketilmeyip imha edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden halkımızı Kurban Bayramı’nda kurbanlarını, kurban kesim merkezlerinde kesmeleri uygundur" şeklinde konuştu.

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