HABER

Bayram kutlamasına giderken motosikletle direğe çarpan çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:54 | Son Güncelleme

Bayram kutlamasına giderken motosikletle direğe çarpan çocuk yaralandı

Karaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına giderken motosikletle yol kenarındaki elektrik direğine çarpan çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Rıdvan Ş. (13), babasına ait 70 AAE 780 plakalı motosikletle Urgan Mahallesi 1991. Sokak'ta yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Ağır yaralanan Abdullah Rıdvan Ş, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdullah Rıdvan Ş'nin, 23 Nisan kutlamalarına katılmak üzere Vali Halil Niğmet İlkokulu'na gittiği öğrenildi.

PARTNERSahilde fırtına gibi esti!Sahilde fırtına gibi esti!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Ağrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturduAğrı’da başkanlık koltuğuna Suriyeli Berivan oturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman Kaza Motosiklet

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Ümraniye'de merdiven çöktü!

Ümraniye'de korku dolu anlar! Merdiven çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.