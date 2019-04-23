Bayram kutlamasına giderken motosikletle direğe çarpan çocuk yaralandı

Karaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına giderken motosikletle yol kenarındaki elektrik direğine çarpan çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Rıdvan Ş. (13), babasına ait 70 AAE 780 plakalı motosikletle Urgan Mahallesi 1991. Sokak'ta yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Ağır yaralanan Abdullah Rıdvan Ş, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Abdullah Rıdvan Ş'nin, 23 Nisan kutlamalarına katılmak üzere Vali Halil Niğmet İlkokulu'na gittiği öğrenildi.
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