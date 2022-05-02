BAYRAM MESAJI WhatsApp'tan nasıl toplu olarak gönderilir? WhatsApp toplu mesaj nasıl gönderilir?

Bayram mesajı WhatsApp'tan nasıl toplu olarak gönderilir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Telefonlarında kayıtlı olan kişilere tek tek mesaj göndermek uğraştırıcı olduğu için bazı vatandaşlar toplu mesaj göndermeyi tercih edebiliyor. Peki Bayram mesajı WhatsApp'tan nasıl toplu olarak gönderilir? WhatsApp toplu mesaj nasıl gönderilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BAYRAM MESAJI WHATSAPP'TAN NASIL TOPLU GÖNDERİLİR?

WhatsApp'tan toplu mesaj şu şekilde gönderilir:

WhatsApp'ta sağ üst kısımdaki üç noktaya tıklanmalıdır.

Üç noktaya tıkladıktan sonra gelen seçeneklerden Yeni toplu mesaj seçeneği seçilmelidir.

Daha sonra mesaj göndermek istewniken kişiler seçilmelidir.

Mesaj yazıldıktan sonra fotoğraf ve video da eklenebilmektedir.

Son olarak ise mesaj gönderme tuşuna basılmalıdır. Böylelikle toplu mesajı onaylayıp seçilen kişilere toplu şekilde iletilebilirsiniz.



