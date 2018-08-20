Bayram mesajları gönder - 2018 Kurban Bayramı mesajları - Resimli bayram mesajları

Kısa, uzun, resimli en güzel bayram mesajları sizin için haberimizde. Bugün arife ki yarın 2018'in Kurban bayramı başlıyor. Kurban kesimi telaşı yanında sevdiklerimize güzel kurban bayramı mesajları göndereceğiz. Dualarımızı, iyi dileklerimizi Whatsapp, Twitter, Instagram, SMS, Facebook'tan göndereceğimiz bayram mesajları ile paylaşacağız. En güncel bayram mesajları içinden seçtiklerinizi arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, sevdiklerinize gönderebilir, isterseniz resimli bayram mesajları içinde seçtiklerinizi sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel bayram mesajları (kısa, uzun), resimli Kurban Bayramı mesajları... EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI *Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah’a binlerce kez şükürler olsun. *Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara.. *Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Kurban bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

*Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah’a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Kurban Bayramınızı Kutlarım.. Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları *Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım. *Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun… *Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah. *Mübarek Kurban Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Kurban bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.. *Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.

*Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Kurban Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Kurban Bayramı diliyorum. *Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Kurban Bayramınızı Kutluyorum. *Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. *Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun *Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Kurban Bayramınız mübarek olsun. *Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Kurban Bayramınız mübarek olsun! *Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

*Dualarım sizinle bir dahaki Kurban Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Kurban Bayramınız hayırlı olsun. *Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. *Meleklere her zaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayramınız hayırlı olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. *Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. *Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! *Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle. *En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Kurban bayramınızı kutlarız.