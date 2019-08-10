Bayram namazı Afyon 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Bu yıl Ağustos’a denk gelen Kurban Bayramı için vakit geldi. 11 Ağustos itibari ile Kurban Bayramı başlıyor ve bayramın ilk günü bayram namazı demektir. Peki Afyon ilinde bayram namazı saat kaçta? Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi Afyon ilinde de pek çok kişi bayram namazına gidecekler ve bu yüzden namaz için kaçta kalkmaları gerektiğini merak ediyorlar. BAYRAM NAMAZI SAATİ AFYON: 06:44 Bayramın ilk günü olan 11 Ağustos 2019’da bayram namazı kılacak olanların yukarıdaki saat dikkate alarak kalkmaları ve cemaatle bayram namazı kılmak üzere yakınlarındaki bir camiye gitmeleri gerekmektedir. BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at: 1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. 2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. 3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. 4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.) 5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır. Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at: 6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir. Afyon İlinde Bayram Namazı için Camiler Bayram namazı vacip namazlardan biri olduğundan cemaatle kılınır. Aşağıdaki haritan yardım alarak ilinizde size en yakın cami nerede öğrenebilirsiniz. BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ? Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her Müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur. Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu hâlde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutbe vaciptir. Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, cuma namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark şudur: Cuma'da hutbe namazdan öncedir, bayram hutbesi ise na­mazdan sonradır.

BAYRAM NAMAZI NEDEN KILINIR? Bayram namazı, bayramın başladığı zamanın göstergesidir. Bayramlar barışma, affetme ve birlik-beraberlik zamanıdır. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanır ve bayram namazı kılar. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur. BAYRAM NAMAZI ABDESTİ FARKLI MIDIR? ABDEST NASIL KILINIR? Bayram namazı vakit namazlarından farklı olsa da abdesti farklı değildir. Peki nasıl abdest alınır? iyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da buruna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Maliki mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.