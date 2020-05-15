Bayram namazı camide kılınacak mı? Diyanet camilerin açılacağı tarihi açıkladı!

Camiler ne zaman açılacak, bayram namazı camide kılınacak mı diye merak edenlerin aradığı cevap Diyanet’ten geldi. Bilindiği gibi koronavirüsün yayılmasını engellemek için insanların toplu olarka bir arada bulunduğu yerlere kısıtlamalar getirilmişti ki bunlara camiler de daildi. İşte Diyanet’in camilerin açılış tarihi ile ilgili açıklaması!

BAYRAM NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş, katıldığı sahur programında 12 Haziran’dan itibaren camilerin avlularında namaz kılınabileceğini açıkladı. Bu durumda henüz camilerin açılmasına yaklaşık 1 ay kadar var. Yani 24 Mayıs’a denk gelen Ramazan Bayramı’nın ilk günü de camiler bayram namazına kapalı olacak.

