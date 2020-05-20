Bayram namazı evde kılınır mı? 2020 Ramazan Bayramı namazı kılınabilecek mi?

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler arasında camilerin toplu namaza kapatılması da vardı ki Ramazan ayı boyunca teravih namazı evlerde kılındı ki ondan önce de Cuma namazı bir süredir kılınamıyordu. Şimdi bayram namazı kılınabilecek mi bayram namazı evde kılınabilir mi merak ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bilgilendirmelerine göre Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacip namazdır ve cemaatle kılınması gerekmektedir.
Tek başına veya çocuklarımızla beraber bayram namazının kılınması Hanefi mezhebine göre geçerli değildir; Şafi mezhebine göre ise bayram namazı bireysel olarak kılınabilmektedir. Bayram namazının camilerde cemaat eşliğinde kılınmasının şu an için henüz mümkün görünmediğini sözlerine ekleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini hem kendileri hem aileleri hem İslam alemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye etti.
Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her Müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.
Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu hâlde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutbe vaciptir.
Bayramın hutbesinin, Cumanın hutbesine muhalif olması, cuma namazının hutbesiz sahih olmadığından dolayıdır. Bayram namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasındaki fark şudur: Cuma'da hutbe namazdan öncedir, bayram hutbesi ise namazdan sonradır.
Bayram namazı, bayramın başladığı zamanın göstergesidir. Bayramlar barışma, affetme ve birlik-beraberlik zamanıdır. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanır ve bayram namazı kılar. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.