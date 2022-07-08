Bayram namazı evde kılınır mı? Kurban Bayramı namazı evde tek başına kılınır mı?

Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir süre önce konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Kurban Bayramı namazı öncesi vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Kurban Bayramı namazı evde tek başına kılınır mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazının evde kılınıp kılınamayacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuya ilişkin yöneltilen bir soru üzerine açıklamada bulunmuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

KURBAN BAYRAMI NAMAZI EVDE TEK BAŞINA KILINIR MI?

Bayram namazları cemaatle kılınır. Tıpkı Cuma namazları gibi. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır ve cemaatle birlikte kılınır.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.15'te kılınacak.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ankara'da ikamet eden vatandaşlar için bayram namazı saati belli oldu. Ankara'da bayram namazı sabah 06.03'te kılınacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

İzmir'de oturan vatandaşlar için bayram namazı saati belli oldu. İzmir'de bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.29'da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki Bayram Namazı saatleri şöyle:

"Adana 06.00, Adıyaman 05.46, Afyonkarahisar 06.15, Ağrı 05.22, Aksaray 06.02, Amasya 05.49, Ankara 06.03, Antalya 06.18, Ardahan 05.20, Artvin 05.24, Aydın 06.28, Balıkesir 06.23, Bartın 06.00, Batman 05.34, Bayburt 05.32, Bilecik 06.14, Bingöl 05.35, Bitlis 05.29, Bolu 06.06, Burdur 06.18, Bursa 06.17, Çanakkale 06.28, Çankırı 05.58, Çorum 05.53, Denizli 06.23, Diyarbakır 05.38, Düzce 06.07, Edirne 06.23, Elazığ 05.40, Erzincan 05.36, Erzurum 05.29, Eskişehir 06.12, Gaziantep 05.51, Giresun 05.38, Gümüşhane 05.35, Hakkari 05.25, Hatay 05.58, Iğdır 05.18, Isparta 06.17, İstanbul 06.15, İzmir 06.29, Kahramanmaraş 05.52, Karabük 06.00, Karaman 06.08, Kars 05.20, Kastamonu 05.55, Kayseri 05.55, Kilis 05.53, Kırıkkale 06.00, Kırklareli 06.21, Kırşehir 05.59, Kocaeli 06.12, Konya 06.09, Kütahya 06.15, Malatya 05.45, Manisa 06.27, Mardin 05.37, Mersin 06.03, Muğla 06.27, Muş 05.31, Nevşehir 05.58, Niğde 06.00, Ordu 05.40, Osmaniye 05.56, Rize 05.29, Sakarya 06.10, Samsun 05.45, Siirt 05.31, Sinop 05.48, Sivas 05.46, Şanlıurfa 05.45, Şırnak 05.30, Tekirdağ 06.21, Tokat 05.47, Trabzon 05.33, Tunceli 05.38, Uşak 06.19, Van 05.24, Yalova 06.15, Yozgat 05.55, Zonguldak 06.03."

