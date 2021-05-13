Bayram namazı farz mı? Bayram namazı kılmamanın hükmü nedir?

Ramazan bayramı farz mı? sorusu bayram namazı kılacak olan Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl tam kapanma nedeni ile bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar camilerde bayram namazı kılınacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir. Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.

CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl COVID-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."