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Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği gülümsetti

14.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sosyal mesafe nedeniyle caminin önündeki cadde üzerinde bayram namazını kılan cemaatin yanından ayrılmayan sokak köpeği tebessüm ettirdi. Cep telefonu ile çekilip sosyal medyada yayınlanan görüntüde köpeğin namaz kılan cemaate ilgi gösterip oynamak istediği görüldü.

Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği gülümsetti

Manisa’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli kılınan bayram namazı için camilerde yer kalmazken, cemaat araçlarla kapatılan yollar ve kaldırımlar üzerinde namaz kıldı. Yunusemre ilçesi'nde bayram namazı için Yeni Mahallede bulunan Yeşil Cami’ne giden cemaat kalabalık nedeniyle kaldırım ve cadde üzerine açtıkları seccadelerin üzerinde namaz kıldı. Bayram namazının başlamasıyla birlikte, asfaltta namaz kılan cami cemaati ilginç bir olay yaşadı. Namazla birlikte bir sokak köpeği cemaate dadandı. Namaz kılanların, ayakkabılarını dağıtan köpek, daha sonra namaz kılan bir vatandaşla uğraştı. Rükuya ve secdeye giden vatandaşa patilerini uzatan köpek, namaz boyunca sevimli hareketleriyle dikkati çekmeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kaydedildi. sosyal medyada yer alan görüntüler izleyenleri tebessüm ettirdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Manisa
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